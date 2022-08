Liz ve satanismo en tema de Karol G; la gente le recuerda su pasado

Comentarios a favor y en contra ha recibido la exbailarina y ahora mujer de Dios, Liz Baila, esto tras cuestionar la publicación de Karol G, en la que afirmaba que había satanismo.

"El satanismo viene de frente, así que no podemos evangelizar como principiantes. Si eres cristiano que se note", posteó respecto a la foto del video de "Gatúbela" publicado por la colombiana.

Ella subió el post junto a la imagen y de una muchos cibernautas le han reclamado por hablar de un tema que antes también le generó a ella.

"Miren quién habla ahora", "La gente habla sin saber, no entendemos", "No critiquen algo que antes cometían, como ahora es religiosa no se acuerda", "Ahora no se acuerda de lo que hizo", "Todos tienen derecho a cambiar, Liz también puede opinar", "La chica tiene la razón, el mensaje es correcto", eran algunso de los comentarios que han surgido

