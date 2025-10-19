Show - 19/10/25 - 08:49 AM
Liza Hernández: "¿Los panameños son bochinchosos"?
Aunque no lo parezca, con esto se dio cuenta que genera contenido, pero a la gente también le gusta el desorden y saber más de su vida personal.
La rubia de los rizos, Liza Hernández, se sintió aludida, esto luego de comprobar que su foto con su nueva pareja ha recibido mucha interacción en redes.
Según dio a entender la famosa, muchos han dicho de todo y la mayoría ni la sigue por su contenido.
Por supuesto, esto la llevó a consultar si el panameño es bochinchoso.
