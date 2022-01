Llegó de vacaciones y quedó encerrada con COVID-19

A su llegada a Panamá, Jessica Chávez prefirió quedarse en casa para poner todo en orden y pasar unas fiestas de fin de año en la armonía de su hogar y con el espíritu y buen ambiente que nos regalan las festividades navideñas, pero una visita de un familiar, que desconocía que tenía COVID-19, la ha dejado encerrada en su habitación.

“Sin buscar contagiarme, sin ir a playas, ni fiestas, ni cenas, ya que desde que llegamos toda la semana hemos estado en casa ordenándola después de mucho tiempo sin venir. Pero bueno, un familiar me visitó y él no sabía que tenía COVID”, detalló Chávez.

Expresó que los síntomas y malestares fueron los primeros días, pero Gracias a Dios ya estoy mucho mejor. “Contando los días que me faltan para salir del cuarto, porque ya me quedan poquitos días de vacaciones aquí, ni modo, estas vacaciones fueron de encierro. Lo bueno, mi hija y esposo están bien, y ya me siento súperrecuperada!”, afirmó la expresentadora.

Mientras pasa su encierro sin poder abrazar a los suyos, Jessica manifestó que su hija se la pasa haciendo notas y se la deja debajo de la puerta, para subirle el ánimo y hacerle saber que no está sola.