¡Llegó Marc! Él viene a reír, llorar y gozar en Panamá
Se pudo conocer por su esposa Nadia Ferreira, que se está quedando en un hotel de la Avenida Balboa.
Luego de formar tremendo rumbón en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, el salsero Marc Anthony llegó a Panamá para estar en los Premios Juventud que se realizarán mañana.
El famoso llegó en medio del aguacero que cayó ayer y lo hizo en su yet privado al aeropuerto Marcos A Gelabert.
Marc saludó a todos sus fans que lo esperaban a los alrededores de este lugar.
La mañana de hoy el famoso subió un video celebrando la llegada y afirmó que viene a gozar una vez más de Panamá. La última vez que estuvo por acá tuvo un percance y no se presentó, sin embargo, luego se reprogramó su show y cantó en un escenario.
Se pudo conocer por su esposa Nadia Ferreira, que se está quedando en un hotel de la Avenida Balboa.