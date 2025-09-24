Show - 24/9/25 - 08:50 AM

¡Llegó Marc! Él viene a reír, llorar y gozar en Panamá

Luego de formar tremendo rumbón en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, el salsero Marc Anthony llegó a Panamá para estar en los Premios Juventud que se realizarán mañana.

El famoso llegó en medio del aguacero que cayó ayer y lo hizo en su yet privado al aeropuerto Marcos A Gelabert.

Marc saludó a todos sus fans que lo esperaban a los alrededores de este lugar. 

La mañana de hoy el famoso subió un video celebrando la llegada y afirmó que viene a gozar una vez más de Panamá. La última vez que estuvo por acá tuvo un percance y no se presentó, sin embargo, luego se reprogramó su show y cantó en un escenario.

Se pudo conocer por su esposa Nadia Ferreira, que se está quedando en un hotel de la Avenida Balboa. 

