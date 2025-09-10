Lluvia de artistas del patio prenderá la tarima en los Premios Juventud

La organización de los Premios Juventud anunció este martes la lista de artistas panameños que se presentarán en el escenario y también se refirió al homenaje que se hará a Panamá en la apertura del show.

Se indicó que el número de apertura será un viaje musical a través de los ritmos y géneros más emblemáticos del país.

Destacaron que la presentación contará con una selección de canciones reconocidas, incluyendo “Ellos Bienen Dem Bow”, “La Murga”, “Señorita, a Mí Me Gusta Su Style”, y sorpresas inolvidables a cargo de un elenco estelar de artistas, entre ellos Boza, Farruko, Los Rabanes, Nando Boom, Natti Natasha, Samy y Sandra Sandoval, Sech y Willie Colón.

Boza regresa a los Premios Juventud como parte del homenaje inaugural a su país natal y también interpretará un popurrí de sus éxitos, entre ellos “Ella”, “Hecha Pa’ Mí”, “Orión” y “Yaya”.

Los Rabanes harán su debut en Premios Juventud interpretando su inolvidable éxito “Señorita, a Mí Me Gusta Su Style”.

Farruko ofrecerá una presentación como homenaje a los sonidos de Panamá. Además, interpretará un popurrí de canciones de su nuevo álbum 167BPM.

El pionero del reggae, Nando Boom, debutará con su icónico tema “Ellos Bienen Dem Bow”.

Natti Natasha regresa como parte del homenaje inaugural y también ofrecerá el estreno mundial de su nueva canción, acompañado de una emotiva revelación de género.

Samy y Sandra Sandoval debutarán en los Premios Juventud.

Sech regresa al escenario de los Premios Juventud como parte del homenaje a Panamá y también interpretará su nuevo sencillo dancehall, “Novio No”, por primera vez en televisión.

Willie Colón interpretará el legendario éxito “La Murga”.

La entrega de premios se transmitirá en vivo el jueves 25 de septiembre desde Panamá.