‘Los Huskys no deberían ser permitidos en Panamá’

Liz Baila tocó el tema de Carlienis y sus monitos, y la lluvia de críticas que le ha caído en redes sociales, afirmando que la gente critica a Carlienis y no habla de las personas que tienen perros que no son aptos para el clima panameño.

Según Liz Baila, los Huskys son perros que no son para tenerlos en este clima, es algo inhumano y ahí debe estar las autoridades de protección de animales tratando este tema. “Hay gente que tiene perritos Huskys, los lobos siberianos, esos perros ni siquiera son para esta área, son para áreas frías, y hay otros peor los Huskys Malamute, que son más peludos todavía, y yo he visto gente caminando con esos perros por ahí, eso sí no debería estar permitido, ahí sí la ley de protección animal... la gente debe tener conciencia de que ellos no son par este clima”, expresó Liz.

Para la bailarina, Carlienis tiene a sus monitos bien cuidados y así como se toca ese tema, deberían también prestar atención con los perritos.

“Repito, esos perros no deberían se permitidos acá en Panamá, en la ciudad, al menos que sea en Chiriquí, por qué, porque no hay condiciones para ellos y eso es un castigo en vida”, aseguró Liz Baila.

