Show - 03/12/25 - 12:00 AM

Madre de Estefana Ruiz viaja desde Panamá para verla cantar en México

Por: Marlene González mgonzalez@epasa.com -

La artista panameña Estefana Ruiz protagonizó uno de los momentos más emotivos de su carrera luego de recibir una inesperada sorpresa durante su presentación en México.

Su madre, quien reside en Panamá, viajó especialmente para verla en el escenario, cumpliendo así un deseo muy personal por el Día de las Madres.

Según compartió la propia cantante en sus redes sociales, su mamá pidió como regalo que sus hijos la llevaran a ver el “show” de Estefana, una solicitud que terminó convirtiéndose en un obsequio también para la artista.

“Mi mamá le pidió a mis hermanos venir a ver mi ‘show’ en México, y siento que el regalo fue para mí”, escribió profundamente conmovida.

Estefana agradeció a Dios, a su familia y a todas las personas involucradas en la organización de la sorpresa, destacando que este gesto llenó “cada esquina del corazón” y se convirtió en un recuerdo imborrable.

La intérprete expresó sentirse afortunada, abrazada por la vida y, sobre todo, agradecida por la oportunidad de compartir un momento tan especial con su madre, quien la acompañó entre lágrimas y orgullo mientras la veía brillar en el escenario.

 Diciembre 02, 2025
 Diciembre 02, 2025
 Diciembre 02, 2025
Diciembre 02, 2025
 Diciembre 01, 2025

“Me siento muy afortunada y agradecida con Dios y la vida. Gracias Dios por nunca soltarme, pero sobre todo gracias por sacarme de tu lista de guerreros y solo dejarme en la lista de las favoritas”.

 

