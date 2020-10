Mal uso de las mascarillas de tela le provocaron brotes en su rostro

Con la pandemia, uno de los accesorios que hemos tenido que adaptar al día a día son las mascarillas y, aunque los expertos recomiendan utiliza las mascarillas quirúrgicas para protegernos del coronavirus, también hemos incluido las de telas, diseñadas por modistas.

Sin embargo, el mal uso de las mismas puede causar problemas, y quizás esto fue lo que le sucedió a la presentadora Carolina Castillo, quien compartió con sus seguidores que por no cambiar las mascarillas de tela, después de utilizarla tres o cuatro días seguidos, le provocó que su rostro se brotara.

“Yo era de utilizar mucho las mascarillas de telas, con el día a día las mascarillas van quedando así, llenas de maquillaje... yo lo que hacía es que a mí se me olvidaba y me quedaba tres, cuatro días con la mascarilla con los maquillaje ahí acumulados y no las cambiaba, entonces obviamente eso con el tiempo y después de varios meses haciendo el mismo procedimiento me empezó a brotar”, relató Carolina, quien recomendó a sus seguidores que mejor utilicen mascarillas quirúrgicas, y una vez que la utilizan o estén sucias, las desechen.