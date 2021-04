Marc Anthony retomará su gira por EE.UU. y Canadá el 27 de agosto

El cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony retomará el 27 de agosto próximo su gira de conciertos "Marc Anthony Tour", informaron este lunes su empresa Magnus Music y Cardenas Marketing Network (CMN), promotor exclusivo de los espectáculos del intérprete.

Esta reanudación de la gira, pospuesta por la pandemia de la covid-19, llevará a Marc Anthony a 23 ciudades de Estados Unidos y Canadá, según se detalló en un comunicado de prensa.



El primer concierto se llevará a cabo en el AT&T Center, en San Antonio, Texas (EE.UU.).



Las siguientes presentaciones serán el 28 de agosto en el Smart Financial Center en Houston, Texas; el 3 de septiembre en el American Airlines Center en Dallas, Texas; el 5 de septiembre en el StateFarm Arena en Atlanta, Georgia; el 10 de septiembre en el Capital One Arena en Washington DC y el 11 de septiembre en el Spectrum Center en Charlotte, Carolina del Norte.



Luego, el 18 de septiembre en el Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut; el 19 de septiembre en el Barclays Center en Nueva York; el 8 de octubre en el Allstate Arena en Chicago, Illinois; el 9 de octubre en el T-Mobile Center en Kansas City, Misuri; el 15 de octubre en el BOK Center en Tulsa, Oklahoma, y el 17 de octubre en el Ball Arena en Denver, Colorado.



El artista proseguirá la gira el 23 de octubre en el Michelob Ultra Arena en Las Vegas, Nevada, y el 24 de octubre en el Pechanga Arena en San Diego, para luego tomar rumbo a Canadá, para presentarse el 29 de octubre en el Toyota Arena en Ontario.



Tras esa presentación, el cantante regresará a Estados Unidos, específicamente el 31 de octubre al Phoenix Suns Arena en Phoenix, Arizona; el 5 de noviembre al Hertz Arena en Fort Myers, Florida; el 6 de noviembre en el Amway Center en Orlando, Florida, y el 19 de noviembre en el AmericanAirlines Arena en Miami, Florida.



El cantante regresará el 3 de diciembre a Canadá, el 3 de diciembre al Canada Bell Center en Montreal. y el 4 de diciembre al Scotiabank Arena en Toronto.



Marc Anthony después estará el 17 de diciembre en el SAP Center en San José, California, y concluirá esta gira de presentaciones el 18 de diciembre en el coliseo The Forum en Los Ángeles, California.



La preventa de boletos arrancará el próximo miércoles y las entradas al público en general el próximo viernes.