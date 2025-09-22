Show - 22/9/25 - 12:00 AM

Marcela Barnes anuncia que será madre por segunda vez 

Por: Marlene González mgonzalez@epasa.com -

La presentadora y creadora de contenido Marcela Barnes o como ahora es conocida en redes por su apellido de casada Marze Steinlechner! compartió con gran emoción que se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo.

A través de una publicación en redes sociales, Barnes sorprendió a sus seguidores con unas fotos artísticas en las que luce su embarazo y escribió un emotivo mensaje: “Baby on Board y que esto sí sea para toda la vida. Estamos felices con este sueño cumplido. Una familia grande ama y espera a este bebé”.

La panameña, que se mudó a Alemania, acompañó sus palabras con los hashtags #Babysteinlechner y #My2ndbaby, confirmando así la noticia que llenó de alegría a sus fanáticos y amigos del mundo de la farándula.

Marcela, quien ya es madre, destacó que este nuevo capítulo llega para fortalecer aún más a su familia, la cual se prepara con entusiasmo para recibir al nuevo integrante.

Las felicitaciones no se hicieron esperar en redes sociales, donde cientos de seguidores celebraron junto a ella esta nueva etapa.

