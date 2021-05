Marisela Moreno siempre lleva un rosario en sus manos

Marisela Moreno reveló a sus seguidores algunos detallitos que desconocían de ella.

Según afirmó, siempre tiene en su mano un rosario, graba sus propias afirmaciones y las escucha a todo volumen en su carro.

No le gusta hacer tareas con sus hijos, pero sí le encanta hacerles cosquillas y que rían bastante.

Entre las siete cosas que reveló que no saben de ella, también manifestó que le encantan los tratamientos de belleza y, aunque hay algunos que no puede usar, ella investiga y los pone en su lista de deseos.

“Me encanta encontrar ropa y zapatos, según mi tono de piel, estilo y morfología de cuerpo, y cuando me los piropean gritar sin complejos, solo me costo $1.99... A veces contesto mensajes de chat después de 2 o 3 días y la gente me dice siempre: ‘esa respuesta la necesitaba para ayer’, créanme que estoy trabajando en eso”, comentó Marisela, añadiendo que le encanta decir a la gente espontáneamente ‘te amo, te quiero’, que, aunque parezca raro, esto le nace hacerlo.

Marisela Moreno hace unos días enseñó sus heridas de guerra, asegurando que solo quedan marcas, porque ella sigue de pie como toda una reina.

Ante el video que compartió en Instagram, la asesora en proyección personal y comunicación recibió muchos halagos, sus seguidores no se cansan de decirle que la admiran por lo luchadora y guerrera que ha sido, que nunca se ha dejado vencer.