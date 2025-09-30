Mariván fortalece su fe en el Río Jordan, Tierra Santa

El creador de contenido panameño Mariván vive uno de los momentos más significativos de su vida tras visitar el Río Jordán, lugar sagrado donde fue bautizado Jesús de Nazareth.

A través de sus redes sociales, el instagramer compartió una emotiva reflexión en la que recordó su dura experiencia en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde pasó en estado crítico y en coma por 19 días, de la cual asegura que salió gracias a la fe y las oraciones de muchas personas.

“Cuando médicamente todo indicaba que no iba a sobrevivir, Él me trajo de nuevo a la vida y me llenó de bendiciones a mí y a mi familia”, expresó Mariván, quien no ocultó su gratitud por lo vivido.

Aunque reconoció que algunos critican su estilo de vida y lo que hace profesionalmente, el creador de contenido recalcó que su misión es agradar a Dios y no a los hombres, llevando una vida centrada en la fe y en el deseo de bendecir a los demás.

“Él me multiplica lo que yo le deseo a mi prójimo. Al final, la misión es ser un buen individuo y agradarle a Dios, no al hombre”, señaló.