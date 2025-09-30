Show - 30/9/25 - 12:00 AM

Mariván fortalece su fe en el Río Jordan, Tierra Santa

Por: Marlene González mgonzalez@epasa.com -

El creador de contenido panameño Mariván vive uno de los momentos más significativos de su vida tras visitar el Río Jordán, lugar sagrado donde fue bautizado Jesús de Nazareth.

A través de sus redes sociales, el instagramer compartió una emotiva reflexión en la que recordó su dura experiencia en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde pasó en estado crítico y en coma por 19 días, de la cual asegura que salió gracias a la fe y las oraciones de muchas personas.

“Cuando médicamente todo indicaba que no iba a sobrevivir, Él me trajo de nuevo a la vida y me llenó de bendiciones a mí y a mi familia”, expresó Mariván, quien no ocultó su gratitud por lo vivido.

Aunque reconoció que algunos critican su estilo de vida y lo que hace profesionalmente, el creador de contenido recalcó que su misión es agradar a Dios y no a los hombres, llevando una vida centrada en la fe y en el deseo de bendecir a los demás.

“Él me multiplica lo que yo le deseo a mi prójimo. Al final, la misión es ser un buen individuo y agradarle a Dios, no al hombre”, señaló.

Te puede interesar

J.K. Rowling acusa a Emma de ser "ignorante" y defender a trans

J.K. Rowling acusa a Emma de ser "ignorante" y defender a trans

 Septiembre 29, 2025
Bad Bunny dará el show del medio tiempo del Super Bowl

Bad Bunny dará el show del medio tiempo del Super Bowl

Septiembre 29, 2025
El cantante Nerry Money se compromete con la madre de su bebé

El cantante Nerry Money se compromete con la madre de su bebé

 Septiembre 29, 2025
Farruko grabó con Boza y salió con motorizados a las calles

Farruko grabó con Boza y salió con motorizados a las calles

 Septiembre 29, 2025
Gracie Bon no fue invitada a Premios Juventud por lenta

Gracie Bon no fue invitada a Premios Juventud por lenta

 Septiembre 28, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Cartilla de boxeo en honor a gloria deportiva Ismael Laguna

Cartilla de boxeo en honor a gloria deportiva Ismael Laguna
De la Zona Libre al mercado negro: Descubren red de contrabando

De la Zona Libre al mercado negro: Descubren red de contrabando