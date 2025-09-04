¡Más artistas confirmados para Premios Juventud 2025 en Panamá!

Los Premios Juventud 2025 siguen subiendo la temperatura. Este jueves, la organización confirmó que más artistas se suman a la lista de presentaciones para la gala de la edición 22, que se celebrará el próximo 25 de septiembre en Ciudad de Panamá.

En este segundo grupo de estrellas, que acompañará a grandes como Maluma, Bad Gyal y Grupo Firme, destacan Alemán, Emilia, Esaú Ortiz, Fonseca, Louis BPM, Silvestre Dangond y Yami Safdie.

La sensación del pop argentino, Emilia, volverá al escenario con su EP “Perfectas”, mientras que Esaú Ortiz, de Monterrey, hará su debut junto a Alemán con el estreno de “Triple Lavada Remix”. Ortiz, además, cuenta con dos nominaciones: “La Nueva Generación Música Mexicana” y “Mejor Canción Música Mexicana Alternativa”.

El venezolano Louis BPM también debutará con un medley explosivo junto a Farruko, que incluirá su éxito “Oe Oe” y dos canciones inéditas de su próximo disco 167BPM.

Por su parte, los colombianos Silvestre Dangond y Fonseca encenderán la tarima con una canción inédita, en una de las presentaciones más esperadas de la noche.

Con cada anuncio, los Premios Juventud 2025 refuerzan su cartel, prometiendo un espectáculo inolvidable que pondrá a Panamá en el centro de la música latina.