Mia Khalifa prende la redes y pregunta si habrá ley islámica en NY

La famosa influencer y exactriz de cine para adultos Mia Khalifa publicó un comentario tras la reciente victoria electoral de Zohran Mamdani, político musulmán que ganó la Alcaldía de Nueva York. Esto lo hizo haciendo referencia a la ley islámica.

En su publicación, escribió: “Llego a Nueva York mañana, ¿hay algún período de gracia antes de que entre en vigor la ley islámica o tengo que cubrirme el rostro al aterrizar?”.

Su comentario llamó la atención en línea y generó conversaciones entre los usuarios. Los expertos legales señalan que la ley estadounidense rige para todos los residentes y visitantes, y que la ley religiosa, incluida la sharia, no se aplica en Nueva York ni en ninguna otra parte del país.

La publicación de Khalifa parece reflejar su uso característico del humor y el comentario social para abordar los acontecimientos actuales. Recordemos ella es parte de esa religión, sin embargo, por su trabajo anterior fue perseguida.