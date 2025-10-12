Miah Catalina acusa a Tifanny de estafadora y mentirosa

La conocida creadora de contenido para adulto y mujer trans Miah Catalina prendió las redes, al acusar a Tiffany García de ser una mentirosa y usar el mismo modus operandi para estafar a la gente.

Según la famosa del OnlyFans, ambas estudiaron juntas y hacían campañas sucias para que nadie confiara en ella. “Siempre has sido mentirosa, ladrona, juega vivo y estafadora”, inició diciendo.

Agrega que desde antes de su transición, Tifanny realizaba esto. “En los recreos hacía campañas sucias para que nadie confiara en mí, siempre peleando por quién quería ser mujer primero. ¡Una guerra total!”

En sus declaraciones agregaba que su método se basaba en juntar mucha gente en un lugar, al llegar a unos 20 o 25 personas todos reclamaban y para evitar un lío los organizadores de eventos los dejaban pasar y ella se quedaba con el dinero, según su versión.

También dijo que se metía como si nada a los eventos sin invitación y hasta una prima de ella salió estafada por su forma de actuar.

Dentro de todo esto aprovechó para agregar que siempre se ha considerado una defensora de las mujeres trans, por lo que esto le parece karma lo que le está llegando a Tiffanni, debido a que ha dejado mal a sus compañeras.

“Si eres una mierda, tu respuesta no va a ser un árbol frutal, sino una mierda, como lo que estás viviendo”, dijo de manera directa.

Sobre este caso, Tiffany dijo hace unos días que no subiría más cosas a las redes y tomaría acciones legales por las acusaciones que ha estado recibiendo. El público la cuestiona por todo lo que ha dicho.