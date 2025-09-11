Miguel Melfi marca duro y besa a su 'gyal' en pleno concierto
El famoso y su pareja estuvieron en el escenario junto a Alleh & Yorghaki.
- ETIQUETAS:
- Miguel Melfi
- Caro Abadía
- relación
- famoso
- siguen juntos
- pareja
Por: Redacción / Web -
El conocido Miguel Melfi demostró anoche en el concierto de Alleh & Yorghaki, que va muy en serio con su pareja Caro Abadía.
En medio de su presentación en la tarima, el famoso aprovechó la ocasión para besarla frente a todos los presentes, desatando la algarabía de la gente.
Hace poco estrenó el tema Mi cielo, un afrobeat dedicada a su nuevo amor Caro Abadía, de quién está muy enamorado. con la creadora de contenido y presentadora del podcast ‘El Chicle’, Caro Abadía.
Melfi confesó ha hecho méritos y confesó hace poco que ha aprendido con ella a mejorar como persona y le agradece mucho.
“De amor me contagió y en el mar botó la cura. Me curaste el corazón y ahora mi alma es tuya”, dice la letra del tema dedicado a Caro.
Asegura que comparte una bonita relación. Incluso quisiera entrar a un reality juntos y así sumarle cosas a nuestras carreras. Nosotros tenemos confianza y debemos motivarnos.