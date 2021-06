Miss Ceo, el próximo libro de Sheldry Sáez

Miss Ceo, así se llamará el próximo libro que lanzará la modelo panameña y escritora Sheldry Sáez.

De acuerdo con Sáez, el mismo estará disponible para la venta en el mes de julio.

“Esta es de mí pa' mi, de mí pa' mi (oh, oh) Y dice así… con este RAP me complace anunciarles el nombre de mi próximo libro que estará disponible en Julio 2021: Miss Ceo”, expresó la chitreana, quien dedica su obra a su nueva faceta como “coaching”.

Sobre su obra dijo “En el mundo de los negocios, ser CEO (Chief Executive Officer) representa un rango sumamente importante, ya que se trata de quien establece estrategias de alto nivel para el correcto funcionamiento de la empresa y no solo eso; es una persona que sabe tomar decisiones, que asume riesgos, que se automotiva y guía con empatía a su equipo. Una CEO tiene valores inquebrantables, liderazgo, propósito, visión, flexibilidad, disciplina, autoconfianza y mucha pasión”.

Además, le mandó un mensaje a todas las mujeres para que tomen las riendas de su proyecto de vida.

“Una Miss CEO eres tú, una mujer que toma las riendas y ejecuta con balance su Proyecto de Vida. Este último se define como un plan que trazas, es lo que esperas de tu vida: tus metas personales y profesionales”, manifestó.

Sheldry anunció el título de su obra, con un rap (compuesto por cuñado Giovanni Scollo y cantado por su hermana Dayana Sáez) que resume el contenido de su libro, que busca empoderar a todas las mujeres “que están listas para moverse con independencia, para soltar los miedos y sentirse poderosas para ocupar el lugar que sueñan en el mundo”.