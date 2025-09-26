Modelo que estuvo con músico asesinado en México desapareció

Tras tres días del hallazgo de los cuerpos sin vida de los cantantes colombianos de B King y DJ Regio Clown en el Estado de México, una nueva pieza se sumó al misterio y a las investigaciones. Angie Miller, una mujer que acompañó a los artistas en el país, fue reportada como desaparecida.



Al parecer, la actriz se había pronunciado días antes sobre la desaparición de los dos colombianos y había demostrado una cercanía especial con B King en sus redes sociales.

Sin embargo, desde el pasado 23 de septiembre sus familiares y allegados no saben nada de ella y avanzan en su búsqueda.



Además, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México difundió, por medio de sus redes oficiales, un cartel de búsqueda con la información de la venezolana Angelica Yetsey Torrini León, más conocida como Angie Miller.



Medios internacionales indican que el pasado jueves, 25 de septiembre, fuentes cercanas a la mujer le confirmaron que se enteraron que la mujer había desaparecido porque "dejó a su niña de 2 años sola" luego de salir de su casa. "Salió a las 7 p.m. de su casa y dejó a su hija con la nana", declararon.



Además, señaló que el equipo de B King, habría pasado sus últimos días junto a la mujer, sin embargo, ahora tienen miedo de denunciar el hecho.

"El martes por la noche dijo que iba a trabajar con un asunto relacionado con su profesión y ha desaparecido", relataron a medios varias fuentes.