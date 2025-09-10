Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica

Natalia Rae, actriz de cine para adultos, reconocida como AVN CAMStar y estrella en MyFreeCams, murió a los 33 años mientras se encontraba de vacaciones en Costa Rica.

La información fue confirmada por su hermana por medio de una publicación en X (ex Twitter). "Mientras estaba de vacaciones, disfrutando de su vida al máximo, mi querida hermana falleció", comenzó diciendo en el posteo la familiar de Rae.

"Sé que fue una luz en sus vidas tanto como en las mías, y la forma en que hablaba de ustedes me transmitía lo mucho que significaba para ustedes", continuó.

"Me alegra mucho que haya podido compartir esa increíble y emocionante faceta de sí misma con ustedes, porque realmente era una de las mejores personas de este PLANETA, y espero que se sientan tan afortunados como yo de haberla conocido, querido y formado parte de su vida", agregó la hermana.

Extraoficialmente se dijo que había sufrido una lesión en una de sus piernas, lo que la llevó a ser hospitalizada.

Ella era originaria de Arizona y residente de Texas, Estados Unidos. Rae no solo era actriz de cine adulto, pues también era conocida como una mujer aventurera.

Tras conocerse la noticia de su muerte, la familia informó a través de redes sociales que abrió una página de GoFundMe para poder repatriar el cuerpo de Natalia desde Costa Rica.



