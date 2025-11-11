Muere actriz que estuvo en el elenco de El Chavo del 8

Uno más del elenco del Chavo del 8 se despide de este plano terrenal, esto tras confirmarse la muerte de María del Carmen Vela, una destacada actriz nacida en España que se lanzó a la fama cuando se fue a vivir a México.

La información fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de redes sociales.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, miembro honoraria de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amistades y colegas”, señaló la organización, lo que rápidamente llamó la atención de colegas del medio.

Era una destacada actriz nacida el 9 de noviembre de 1937 en Valencia, España. Para los años 50 migró a México con la esperanza de abrirse paso dentro de la industria del entretenimiento y lo logró, pues llegó a tener papeles secundarios en diferentes películas y series.

Fue contactada por Roberto Gómez Bolaños para hacer varias apariciones en los proyectos de Chespirito, llegando de esta forma a personificar a Gloria, la tía de La Paty y también a aparecer momentáneamente en otras entregas.