Muere el actor Eduardo Serrano tras luchar contra el cáncer

La madrugada del hoy murió Eduardo Serrano, reconocido actor venezolano, a los 82 años de edad, a consecuencia de un cáncer que lo mantuvo hospitalizado en Miami durante los últimos meses de su vida.

Andrés Eduardo Serrano Acevedo nació el 30 de noviembre de 1942 en Caracas, Venezuela.

Su carrera artística empezó a los 14 años en el teatro de la Universidad Central de Venezuela, y con el tiempo se convirtió en figura clave de la llamada “época dorada” de las telenovelas latinoamericanas.

Es conocido por participar en más de 30 producciones televisivas, entre ellas “Las Amazonas”, “La Heredera”, “Juana la virgen”, “Dame chocolate”, “El cuerpo del deseo” y “El rostro de la venganza”. Su talento también lo llevó al cine y al teatro, donde se mantuvo vigente por más de cinco décadas.

En agosto de 2025, su hija, la actriz Magaly Serrano, reveló que el actor había sido diagnosticado con cáncer de pulmón de células pequeñas con metástasis cerebral, además de un tumor maligno en la vejiga. La enfermedad avanzó de manera agresiva y lo obligó a someterse a procedimientos médicos como una nefrostomía, que deterioraron su salud física.

La familia incluso lanzó una campaña en GoFundMe para costear los tratamientos, recibiendo muestras de apoyo tanto de colegas como de seguidores.

Magaly fue quien confirmó su fallecimiento con un emotivo mensaje en redes sociales: “Fuiste el mejor padre que pueda existir. No existió momento en que no tuviéramos lo mejor de ti, de tus valores, tus conversaciones, tu entrega, tu complicidad, tus abrazos, tus buenas noches, tus buenos días, tu confianza, tu amor”.

Más adelante se comunicará en los próximos días la fecha y lugar de los servicios fúnebres.