Muestra su nueva marca de nacimiento

Después de dar gracias a Dios por una segunda oportunidad de vida, Carolina Castillo sigue su recuperación tras su accidente, del cual, quedó con una quemadura de segundo grado y 10 puntos en la cabeza.

Ya más sanada su herida, la presentadora de noticias compartió con sus seguidores su “nueva marca de nacimiento”, asegurando que hay fotos peores de la herida. “Chan chan.. les presentó a mi nueva marca de nacimiento... ¿cómo la ven? la he cuidado como no tienen idea y todavía falta por recuperar, pero ahí vamos. Fue una quemadura de segundo grado superficial (hay fotos peores, pero no es apto para sus ojos y me he estado atendiendo virtualmente con una Dra Especializada en quemaduras”, detalló Carolina.

Publicidad

NO DEJES DE LEER: Nikeisha, cansada de hombres que le mandan fotos de su miembro

La novia de Pablo Brunstein aprovechó sus redes para aconsejarle a sus seguidores a no llevar una vida tan acelerada, pues la vida no avisa cuando se va. “Uno vive acelerado o vive con miedo de hacer las cosas, de hacer planes o vive amargado, enojado con la vida, que la verdad la vida no nos avisa cuando se va a ir o cuando alguien más se va a ir... yo creo que para que tu te sientas en paz contigo mismo o si te tienes que ir te vayas en paz, realmente pienses y reflexiones si la vida que estás viviendo es como te gustaría”, afirmó la exguerrera.

Tras el accidente, en el cual su vehículo dio seis vueltas, aseguró que es consciente de que allá arriba hay un Dios, porque de lo contrario, hoy ni estuviera contando lo sucedido.