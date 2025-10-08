Mussetta confirma que su matrimonio se acabó

En su “lunes de intriga”, la Máxima de los salones de belleza, Mussetta Castañedas, habló de la historia de una “amiguita” que su ex no la supera, después de que el fin de semana circulara en redes la foto del papá de sus hijos con otra fémina, reavivando los rumores de separación.

Mussetta habló de esos hombres que la mujer lo deja y empiezan a rondar la casa para ver si durmió ahí, si está con el otro, quieren hacer bulla, en la calle niegan querer volver, pero se niegan a firmar el divorcio y chateando asegurando que la están pasando mal.

Después de tirar la historia de su “amiguita”, la presentadora de We-ken decidió compartir en sus historias una conversación con su exesposo, asegurando que a ella no la dejaron, que no hablaría más del tema, y como le dijo a su esposo, ella manejaría la paz en esta situación.

En el mensaje de texto que compartió, su ex aceptaba que por sus actos se acabó la relación y estaba arrepentido pagando por lo que hizo.