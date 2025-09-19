Natti Natasha lanza el tema 'Dembow' con Nando Boom

La cantante Natti Natasha presentó anoche su nuevo sencillo “Dembow”, una colaboración histórica con la leyenda panameña Nando Boom, pionero del sonido que dio origen al reggaetón.

Esta canción cuenta con la producción del reconocido panameño Dímelo Flow y sale bajo el sello Pina Records, marido de la cantante Natti Natasha.



Con “Dembow”, Natti Natasha busca rendir tributo al legado de Panamá y a las raíces de un género que ha conquistado al mundo. La canción mantiene la esencia del ritmo original de los años 90, pero con un sonido renovado, limpio y familiar, diseñado para que lo disfruten todas las generaciones.



“Mucha gente me pedía regresar al reggaetón bailable, al reggaetón de fiesta, y este homenaje era la forma perfecta de hacerlo. Para mí es un honor compartir este tema con Nando Boom, porque él abrió un camino que hoy seguimos recorriendo,” expresó Natti.



Por otra parte, Raphy Pina, productor y CEO de Pina Records, destacó la importancia cultural de esta unión:



“El reggaetón no puede entenderse sin Panamá, sin el aporte de Nando Boom y los pioneros. Con este tema queremos recordarle al mundo de dónde viene nuestro sonido, y al mismo tiempo mostrar cómo sigue evolucionando.”



Se indicó que el el tema será interpretado por primera vez en vivo en la tarima de los Premios Juventud el jueves 25 de septiembre, como parte de un homenaje especial a Panamá.

Además, Natti Natasha lo cantará nuevamente en el Baby Shower del Pueblo, un evento gratuito abierto a todos los fanáticos, el domingo 28 de septiembre en Puerto Rico.

