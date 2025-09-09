Show - 09/9/25 - 11:16 AM

¡Natti Natasha revelará el sexo de su bebé en Panamá!

Además, se unirá a la fiesta musical en homenaje a Panamá junto a Nando Boom, interpretando el icónico tema “Ellos Benia Dem Bow”.

 

Por: Redacción / Web -

La artista de República dominicana Natti Natasha estará presente en los Premios Juventud 2025, que se celebrarán el jueves 25 de septiembre en Panamá y en dicho evento hará la revelación de género de su bebé.

Según se ha informado, Natti sorprenderá a sus seguidores con un momento muy especial. Tendrá un "gender reveal" acompañado del estreno global de su nueva canción. 

La cantante comparte este capítulo de su vida personal junto al productor puertorriqueño Raphy Pina, preparando una noche inolvidable para su público.

Además, se unirá a la fiesta musical en homenaje a Panamá junto a Nando Boom, interpretando el icónico tema “Ellos Benia Dem Bow”.

Te puede interesar

¡Natti Natasha revelará el sexo de su bebé en Panamá!

¡Natti Natasha revelará el sexo de su bebé en Panamá!

 Septiembre 09, 2025
¿Quién es más grande? Dominicanos comparan a Blades con Juan Luis

¿Quién es más grande? Dominicanos comparan a Blades con Juan Luis

 Septiembre 09, 2025
Nando Boom también prenderá la tarima en los Premios Juventud

Nando Boom también prenderá la tarima en los Premios Juventud

 Septiembre 09, 2025
Nicole enloquece a la gente por meterse al Miss Universe Panamá

Nicole enloquece a la gente por meterse al Miss Universe Panamá

 Septiembre 09, 2025
Filtran video íntimo de Beéle e Isabella

Filtran video íntimo de Beéle e Isabella

 Septiembre 09, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto