¡Natti Natasha revelará el sexo de su bebé en Panamá!

La artista de República dominicana Natti Natasha estará presente en los Premios Juventud 2025, que se celebrarán el jueves 25 de septiembre en Panamá y en dicho evento hará la revelación de género de su bebé.

Según se ha informado, Natti sorprenderá a sus seguidores con un momento muy especial. Tendrá un "gender reveal" acompañado del estreno global de su nueva canción.

La cantante comparte este capítulo de su vida personal junto al productor puertorriqueño Raphy Pina, preparando una noche inolvidable para su público.

Además, se unirá a la fiesta musical en homenaje a Panamá junto a Nando Boom, interpretando el icónico tema “Ellos Benia Dem Bow”.