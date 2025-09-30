Nenito se enfrasca con Samy: "Me toca a mí, son dos canciones"

Tremendo desbarajuste se formó en la tarima del Festival de la Mejorana en Guararé el pasado domingo, esto luego que Nenito’ Vargas le cuestionara Samy Sandoval su tiempo en el escenario de manera molesta.

Según se pudo ver en un video que se ha hecho viral, el tipiquero le dijo que le tocaba a él.

Además, también le señaló que el acuerdo era interpretar dos piezas por cada conjunto.

Para los que ya conocen a Samy, decidió no confrontarlo, algo que por lo que se pudo ver provocó la protesta de Nenito.

En medio del acalorado reclamo, se encontraba el animador Kaisin Trucks, que decidió intervenir para evitar que la situación subiera a mayores.

Durante el show se tenía estipulado que participaran Samy y Sandra Sandoval, Nenito Vargas y El Plumas Negras, y Alejandro Torres y Las Estrellas del Ritmo.

Posterior al hecho, Kaisin aclaró lo sucedido, desmintiendo cualquier rumores de agresiones entre los tipiqueros

“La gente dice que el Nenito me pegó o que le pegó a Samy, y eso no es cierto. Lo que pasó fue un malentendido con los turnos de la tarima. Nenito no estaba enterado de que se había dado un ajuste en el tiempo de presentación”, explicó.

La situación ha escalado tanto que mientras Nenito promocionaba su presentación en Rambala, en Chiriquí Grande, algunos seguidores le preguntaban en tono de sarcasmo si habría otra pelea esta noche.

Fanáticos del artista afirman que debe disculparse o decir algo sobre el tema, porque al final son compañeros de tarima que a cada rato se ven las caras.