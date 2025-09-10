Show - 10/9/25 - 03:34 PM

Nicki confirma su relación con Yamal: "Estoy muy enamorada"

La cantante ha confirmado este miércoles, 10 de septiembre, ante los medios de comunicación que está "muy enamorada" del futbolista.

 

Por: Redacción / Web -

Nicky Nicole confirmó su relación con Lamine Yamal y reveló más detalles de su vida juntos.

La cantante ha confirmado este miércoles, 10 de septiembre, ante los medios de comunicación que está "muy enamorada" del futbolista.

Nicki ha acudido al desfile que ha organizado una para presentar su nueva línea y allí, al preguntarle directamente si está enamorada del joven futbolista ha confirmado lo innegable.

"Estoy muy enamorada y muy feliz", ha confesado con una sonrisa en su rostro y, además, ha desvelado que su estancia en Barcelona está siendo muy especial: "Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente".

Te puede interesar

Nicki confirma su relación con Yamal: "Estoy muy enamorada"

Nicki confirma su relación con Yamal: "Estoy muy enamorada"

 Septiembre 10, 2025
Caridad Kanelón celebra sus 40 años con lujo y muchas rosas

Caridad Kanelón celebra sus 40 años con lujo y muchas rosas

 Septiembre 10, 2025
¿En la dulce espera? ¿Montaje? Circula imagen con su nombre

¿En la dulce espera? ¿Montaje? Circula imagen con su nombre

Septiembre 10, 2025
Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica

Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica

 Septiembre 10, 2025
Bad Bunny rompe récord de Premios Billboard y es el más grande

Bad Bunny rompe récord de Premios Billboard y es el más grande

 Septiembre 10, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí