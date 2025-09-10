Nicki confirma su relación con Yamal: "Estoy muy enamorada"
La cantante ha confirmado este miércoles, 10 de septiembre, ante los medios de comunicación que está "muy enamorada" del futbolista.
Por: Redacción / Web -
Nicky Nicole confirmó su relación con Lamine Yamal y reveló más detalles de su vida juntos.
La cantante ha confirmado este miércoles, 10 de septiembre, ante los medios de comunicación que está "muy enamorada" del futbolista.
Nicki ha acudido al desfile que ha organizado una para presentar su nueva línea y allí, al preguntarle directamente si está enamorada del joven futbolista ha confirmado lo innegable.
"Estoy muy enamorada y muy feliz", ha confesado con una sonrisa en su rostro y, además, ha desvelado que su estancia en Barcelona está siendo muy especial: "Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente".