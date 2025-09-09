Show - 09/9/25 - 09:21 AM

Nicole enloquece a la gente por meterse al Miss Universe Panamá

César adelantó que el cierre de las postulaciones serán el próximo 20 de septiembre, además, se espera que otras chicas le den pelea a Pinto.

 

Por: Redacción / Web -

La modelo Nicole Pinto anunció oficialmente que será parte de las candidatas al Miss Universe Panamá 2025. 

En sus palabras compartió que tras meses de trabajo silencioso y de mantener su fuerza intacta, siente que ha llegado su momento para mostrar una belleza que va más allá de lo visible, reflejando determinación, propósito y alma. 

"Es el momento de representar una belleza que va más allá de lo visible: la belleza de la mujer actual, tejida con determinación, propósito y alma", dijo.

Seguidores pedían desde hace rato que se metiera al concurso, pues la catalogan como una chica que tiene más preparación, sabe de concursos y puede darle una corona internacional después de mucho tiempo.

El auge por su participación ha encendido tanto las redes, que el propio organizador del certamen, César Anel Rodríguez tuvo que salir a aclarar que la candidata de este 2025 para el Miss Universo es Mirna Caballini y las nuevas aspirantes como Nicole participarían para el 2026.

César adelantó que el cierre de las postulaciones serán el próximo 20 de septiembre, además, se espera que otras chicas le den pelea a Pinto. 

Te puede interesar

¡Natti Natasha revelará el sexo de su bebé en Panamá!

¡Natti Natasha revelará el sexo de su bebé en Panamá!

 Septiembre 09, 2025
¿Quién es más grande? Dominicanos comparan a Blades con Juan Luis

¿Quién es más grande? Dominicanos comparan a Blades con Juan Luis

 Septiembre 09, 2025
Nando Boom también prenderá la tarima en los Premios Juventud

Nando Boom también prenderá la tarima en los Premios Juventud

 Septiembre 09, 2025
Nicole enloquece a la gente por meterse al Miss Universe Panamá

Nicole enloquece a la gente por meterse al Miss Universe Panamá

 Septiembre 09, 2025
Filtran video íntimo de Beéle e Isabella

Filtran video íntimo de Beéle e Isabella

 Septiembre 09, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto