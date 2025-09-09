Nicole enloquece a la gente por meterse al Miss Universe Panamá

La modelo Nicole Pinto anunció oficialmente que será parte de las candidatas al Miss Universe Panamá 2025.

En sus palabras compartió que tras meses de trabajo silencioso y de mantener su fuerza intacta, siente que ha llegado su momento para mostrar una belleza que va más allá de lo visible, reflejando determinación, propósito y alma.

"Es el momento de representar una belleza que va más allá de lo visible: la belleza de la mujer actual, tejida con determinación, propósito y alma", dijo.

Seguidores pedían desde hace rato que se metiera al concurso, pues la catalogan como una chica que tiene más preparación, sabe de concursos y puede darle una corona internacional después de mucho tiempo.

El auge por su participación ha encendido tanto las redes, que el propio organizador del certamen, César Anel Rodríguez tuvo que salir a aclarar que la candidata de este 2025 para el Miss Universo es Mirna Caballini y las nuevas aspirantes como Nicole participarían para el 2026.

César adelantó que el cierre de las postulaciones serán el próximo 20 de septiembre, además, se espera que otras chicas le den pelea a Pinto.