Nicolle Ferguson desmiente publicación que la vincula con exdiputado

La presentadora deportiva Nicolle Ferguson levantó su voz para rechazar de manera contundente un post de la cuenta de Instagram “Así están las cosas”, donde se le atribuía una supuesta relación sentimental con el exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands.

Por medio de sus historias en Instagram, Ferguson publicó una solicitud formal de respuesta, corrección y aclaración, dirigida a Hugo Vera, quien administra las cuentas @Asiestanlascosas y @Verainfo.

En el documento, la comunicadora describió la información como "inexacta, carente de sustento y de carácter difamatorio", indicando que lesiona su honra, reputación y vida privada.

En su declaración, la también escritora subrayó con claridad que no tiene ni ha tenido ningún tipo de vínculo personal, emocional o laboral con el señor Brands, y que no está relacionada con las indagaciones que se realiza sobre su desempeño en Pandeportes.

Ferguson solicita una corrección pública en un plazo de 48 horas, según lo establecido por la Ley 22 del 29 de junio de 2005, en su artículo 2, que protege el derecho de respuesta y rectificación en Panamá.

Adicional a su solicitud, Ferguson manifestó: “Por consideración a mi familia, amigos, colegas y clientes debo desmentir categóricamente la injuria que ha sido publicada por @asiestanlascosas. Los mismos me han vinculado con una persona con la que nunca he tenido relación de amistad y mucho menos sentimental. En mi vida me he caracterizado por ser una profesional íntegra que promueve valores y que nunca he tenido que recurrir a vínculos sentimentales para alcanzar mis metas profesionales. La libertad de expresión no puede ser usada como armadura para empañar y mancillar la imagen que me ha costado construir”.

Finalmente, la comunicadora enfatizó que siempre se ha distinguido por su ética profesional, defendiendo que la libertad de expresión no debe utilizarse como escudo para manchar o dañar la imagen que ha construido con esfuerzo a lo largo de su trayectoria.

Con esta acción, Nicolle Ferguson tiene la intención de dejar claro su posición y solicitar respeto hacia su nombre y su imagen profesional.