El Tachi prefiere que sean los barrios que coreen sus canciones y las mantengan de número uno, porque asegura que no cree en las tendencias de YouTube.

Hace dos meses El Tachi estrenó “Movie”, junto a Akim, y asegura que no vio en el 2021 la canción siendo tendencia en la plataforma musical; sin embargo es una de las más pegadas en los barrios.

“Yo no creo en tendencias de YouTube, saben ¿por qué? no he visto, no he visto ninguna otra canción este 2021 con los números de esta en un día, nacional y nunca salimos en tendencia, así que, quédense con eso y nosotros con la calle, ahora mismo la más pegaaaaa, les guste o no", detalló Eustacio Fidel Guerra, nombre de pila del artista urbano.

En YouTube, donde el intérprete de “Ghetto Serenata” tiene cerca de 26 mil suscriptores, la melodía tiene más de un millón trescientas mil visualizaciones, lo que hace dudar a El Tachi de por qué la canción nunca ha sido tendencia en la plataforma musical.

Hace poco el artista lanzó su primer álbum después de salir de prisión “Reset”.