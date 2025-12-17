Zeeko Zaki, de la serie FBI, le gustaría conocer Panamá y habla de su vida

El reconocido actor Zeeko Zaki, brindó una entrevista para Crítica Panamá por el estreno de la octava temporada de FBI, historia que se estrena en Universal Premiere y UNIVERSAL+ este 8 de enero.

La serie sigue a un equipo élite dentro de la oficina de campo del Buró Federal de Investigaciones en Nueva York, comprometido con resolver los crímenes más complejos de la ciudad y del país, protegiendo la seguridad de todos los ciudadanos. Esta hisotoria de Universal Television, Wolf Entertainment y CBS Studios, cuenta con la participación productor ejecutivo ganador del Emmy Dick Wolf.

En sus nuevos episodios, retomando los acontecimientos de “Takeover”, el estreno de temporada —dirigido por Alex Chapple— llevará a los espectadores más allá del funcionamiento interno de la agencia. Esta vez, la trama explorará cómo sus miembros utilizan inteligencia y tecnología de vanguardia cada día para liderar investigaciones de alto riesgo con el objetivo de dar caza a los individuos más peligrosos del mundo.

Hola Zeeko, ¿cómo estás?

Muy bien ¿Tú cómo estás?

Muchas gracias por tu tiempo para Panamá. ¿Has estado alguna vez en Panamá?

No, no he ido, pero espero que algún día podamos hacer esta entrevista en persona.

Ojalá. Bueno, muchas gracias y felicidades de nuevo por la nueva temporada. Para empezar, queremos decir que Omar se enfrenta a muchas situaciones intensas y emotivas en la serie. ¿Alguno de esos momentos te ha marcado o te ha influido en algo en tu vida real fuera de la actuación?

Sí, creo que es al revés. Pase lo que pase en mi vida, personalmente, puedo ir al set o conseguir un nuevo guion y lo veré plasmado, ya sea en las relaciones o, ya sabes, en los casos y cosas así. Pero sí, es muy divertido ver cómo mi vida real en la serie se entrelaza un poco, y después de ocho años, creo que cada vez es más.

Sí, es increíble. Y los fans están muy emocionados por ver qué le depara a Omar. ¿Qué nos puedes contar sobre lo que esta nueva temporada le depara a tu personaje?

Sí, esta temporada tiene más de lo que les gusta, como casos muy emocionantes, situaciones muy difíciles con los agentes, situaciones de vida o muerte y todas esas cosas buenas. También vemos cierta evolución en mi relación romántica. Y ese es un momento crucial al principio y en los primeros episodios de la temporada. Y, como equipo y como serie, seguimos cumpliendo nuestra promesa de traer episodios más grandes y mejores cada semana.

Tú y Omar han crecido muchísimo en estas ocho temporadas. Si pudieras sentarte a tomar un café con el primer Omar que vimos en la serie, ¿qué consejo le darías antes de emprender este camino?

Vaya, le daría algunos consejos sobre su barba. Creo que puede ajustarla un poco. Y simplemente disfrutarla. Sabes, creo que de los últimos ocho años, lo más divertido que he tenido no ha sido en vacaciones ni, ya sabes, saliendo con amigos. Ha sido en el trabajo, diciéndole que va a ser una aventura divertidísima. Va a seguir adelante y a confiar en ella, en los directores, en los guionistas, en los actores, y simplemente entregarse al personaje.

Sí. Y con este capítulo del FBI tan importante en tu carrera, la gente tiene curiosidad por saber qué te depara el futuro. ¿Hay algún otro tipo de personaje que te gustaría explorar después de esto?

No, porque me gustaría explorar este personaje durante los próximos 20 años. Pero sí, creo que lo realmente emocionante de esta serie es que tenemos la oportunidad de interpretar diferentes personajes, ya sea de incógnito o cosas así. He oído cosas muy emocionantes para más adelante en la temporada, como quizás algún trabajo de incógnito y cosas así. Así que es muy divertido interpretar a un héroe. No creo que haya, ya sabes, quizás algún día interpretar a un villano. Pero sí, ahora mismo, FBI todo el día, todos los días.

Sí. Y hablando de héroes, muchos actores sueñan con probar algo en el mundo de los superhéroes. Y si pudieras elegir a cualquier héroe de una película o una serie de televisión, ¿a quién elegirías?

Creo que debo elegir a James Bond. Sabes, incluso creo que eso inspiró a mi personaje y a mí. Y creo que es divertido interpretar pequeñas versiones de él en nuestra serie y cosas así. Pero, en realidad, me retracto. Batman. De verdad que quiero ser el Batman de la primera era. Creo que sería genial.

Si, te veo ahí

La barba y la máscara. Creo que quedaría genial.

Sería un batman muy interesante

Si, si

Además, los fans conectan de verdad con los pequeños detalles humanos que le aportas a Omar. ¿Hubo alguna experiencia personal, algo significativo o incluso algo simple que te ayudó a darle al personaje una nueva dimensión en esta nueva temporada?

Sabes, creo que es simplemente la confianza que me da poder sumergirme en el personaje. Y eso viene de los fans. Viene del público. Viene de todos los que ven la serie. Y sentir que confían y creen en él me permite cada temporada sentirme un poco más cómodo y ser más vulnerable, ya sea emocionalmente o cosas así. Y creo que es un esfuerzo de equipo de todos en el set y de todos en casa.

Sí, es increíble. Bueno, felicidades de nuevo por el programa. Y estamos deseando verte aquí en Panamá.

Muchas gracias