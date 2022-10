No es pastora ni pretende serlo

Liz Baila seguirá compartiendo las enseñanzas y mensajes de Dios, así de expresó en sus redes sociales, al dejar claro además que no es ni está buscando ser pastora.

Según la bailarina, si la ven hablando de la palabra en sus redes es solo para compartir lo que Dios le dice que le comparta a sus seguidores, y esto lo seguirá haciendo.

“Sigo siendo Liz; un ser humano imperfecto que se ha vuelto a enamorar locamente de su primer amor, de aquel que dio su vida por mi. No soy pastora, (Partiendo de que en la Biblia no aparecen esos términos) no estoy buscando serlo en ninguna parte, solo quiero decirles que voy a seguir compartiéndoles lo que creo Dios me dice que les comparta”, explicó Liz Baila.

Sus seguidores aprovecharon para dejarle saber que están felices por el cambio que ha hecho en su vida, y la instaron a no detenerse y continuar compartiendo lo que Dios desea que comparta.

