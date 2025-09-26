Show - 26/9/25 - 11:15 AM

¡No estuvo en Premios Juventud! ¿Por qué no la invitaron?

Mucha gente quedó engalletada anoche porque querían verla.

 

Por: Redacción / Web -

Mientras muchos disfrutaban de la gala de los Premios Juventud, con la llegada de muchos famosos internacionales y del patio, otros cuestionaban algunos chifeos, uno de ellos, al de la "doradita", Liza Hernández.

Y es que ver a Jacky Guzmán, Anyuri, Dímelo Flow, Samy y Sandra, llenó de orgullo a todos los fans, sin embargo, los seguidores de la rubia de rizos dorados no les agradó nada que ella no estuviera.

Obviamente las dudas han embargado a la gente, porque varias caras de televisión e influencers como Ronny Vargas y Barceló se dieron su vuelta por el área sin ningún problema.

Las especulaciones de lo que pasó no se han hecho esperar y van desde el chifeo, que ella estaba ocupada o que alguien no la quería ver allá. 

