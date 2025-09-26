¡No estuvo en Premios Juventud! ¿Por qué no la invitaron?
Mucha gente quedó engalletada anoche porque querían verla.
Mientras muchos disfrutaban de la gala de los Premios Juventud, con la llegada de muchos famosos internacionales y del patio, otros cuestionaban algunos chifeos, uno de ellos, al de la "doradita", Liza Hernández.
Y es que ver a Jacky Guzmán, Anyuri, Dímelo Flow, Samy y Sandra, llenó de orgullo a todos los fans, sin embargo, los seguidores de la rubia de rizos dorados no les agradó nada que ella no estuviera.
Obviamente las dudas han embargado a la gente, porque varias caras de televisión e influencers como Ronny Vargas y Barceló se dieron su vuelta por el área sin ningún problema.
Las especulaciones de lo que pasó no se han hecho esperar y van desde el chifeo, que ella estaba ocupada o que alguien no la quería ver allá.