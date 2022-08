¡No pelea historia! Su carrera no se la debe a ningún padrino

El artista panameño Nando Boom no se quedó callado y le respondió a Arcángel sobre las declaraciones que dio hace unos días de que el “dembow” se lo robaron los panameños a los jamaiquinos y los boricuas a los panameños y así sucesivamente.

Dichas palabras no fueron bien recibidas por el canalero, quien dijo “Como este atrevido va a decir que los panameños robamos también, no señor, usted no me meta en sus delitos; primero soy negro de familia jamaicana, el disco que tus productores se robaron fue mi pista que grabé en un sello jamaicano con los split y derechos de autor debidamente negociados, vamos aclarando irrespetuoso”.

Tras lo dicho por Nando se formó tremendo alboroto en la cuenta de Flow Criminal, donde un usuario le comentó: “En vez de enfocarse tanto en quién creó que cosa, mejor hagamos música, así demostraríamos de verdad de qué estamos hechos. Vamos Panamá”, por lo que tuvo que aclarar que no está peleando historia y que no permitirá que a los panameños se les llame ladrones.

“Entro en esta conversación a pesar de que no me taguear porque me enviaron capture y te voy a responder, primero no estoy peleando historia porque no soy el primero que cantó en español, segundo que donde estoy, tengo mi respeto a nivel mundial, una carrera sólida, casa en Panamá y New York, esposa por más de 25 años sin escándalos, con dinero para comer, aún grabando y haciendo gira y lo mejor NO LE DEBO MI CARRERA A NINGÚN PADRINO”. La polémica sobre el “dembow”, que se le atribuye a los dominicanos, viene desde hace algunas semanas. Rodney Clark ha hablado de este término.

