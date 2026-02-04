Tiffany García interpone denuncia contra perfil que la expuso en redes

La polémica influencer Tiffany García denunció públicamente la suplantación de su identidad, luego que detectara un perfil falso que difundía información alterada sobre ella en redes sociales.

Ella aclaró que no solicitó servicios de transporte y que el hecho fue fraudulento. Al parecer alguien se aprovechó de su imagen e hizo cositas no tan legales.

Debido a la gravedad de los hechos, hizo una aclaración pública y también reveló que interpuso una denuncia formal ante el Ministerio Público por delito cibernético.

García reiteró que no permitirá este tipo de acciones en el futuro, tras todo lo sucedido meses atrás, porque desea que su imagen no se dañe más.

