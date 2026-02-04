El Urri le pide matrimonio a la Rusa, hubo boda y Barceló ya le habla a María

El chisme del momento en "El Parking de Yen Video" está que arde con Urri, la Rusa, Barceló y María del Pilar.

La noticia bomba es que, tras semanas de una relación con muchos altibajos, El Urri finalmente le pidió matrimonio a La Rusa Yana anoche.

Este paso importante se da luego de que la pareja lograra reconciliarse a finales de enero.

Por otro lado, la telenovela entre Juan Pablo Barceló y María del Pilar también dio un giro positivo:

Después de fuertes discusiones y reproches públicos, la pareja se reconcilió y fue captada por las cámaras del show compartiendo besos.

El pasado 1 de febrero, Barceló sorprendió a todos diciéndole un "te amo" a María del Pilar, lo que generó un gran revuelo sobre si era un sentimiento real o una estrategia para evitar la eliminación.