El Urri le pide matrimonio a la Rusa, hubo boda y Barceló ya le habla a María
La casa se llenó de puro romanceo por todos lados entre los participantes.
El chisme del momento en "El Parking de Yen Video" está que arde con Urri, la Rusa, Barceló y María del Pilar.
La noticia bomba es que, tras semanas de una relación con muchos altibajos, El Urri finalmente le pidió matrimonio a La Rusa Yana anoche.
Este paso importante se da luego de que la pareja lograra reconciliarse a finales de enero.
Por otro lado, la telenovela entre Juan Pablo Barceló y María del Pilar también dio un giro positivo:
Después de fuertes discusiones y reproches públicos, la pareja se reconcilió y fue captada por las cámaras del show compartiendo besos.
El pasado 1 de febrero, Barceló sorprendió a todos diciéndole un "te amo" a María del Pilar, lo que generó un gran revuelo sobre si era un sentimiento real o una estrategia para evitar la eliminación.