Novio de Daluna la sigue en Onlyfans

Daluna compartió algunas historias en su cuenta de Instagram y permitió que sus seguidores le hicieran preguntas, y estos no dudaron en preguntar por su novio.

¿Tu novio sabe que tienes Onlyfans?, fue una de las preguntas que compartió “bombaza”, respondiéndo “claro, y se suscribió para vidagenear qué subo, y si no subo vainas me dice disque ‘ey, te vamos a dejar de seguir’”, expresó la exguerrera.

En su página de Onlyfans Daluna tiene más de dos mil fanáticos quienes reciben material exclusivo tras pagar por el mismo.

Muchos de los seguidores de Daluna quedaron sorprendidos porque esta mostraba que tenía pareja y, aunque no mostró el rostro, hubo quienes no dudaron en decirle que el chico no era guapo para ella. “Estas con tu novio por amor o por la plata, y disculpa la pregunta, porque es muy feito para ti, tu eres mujerona”, fue la pregunta que le dejaron, y sin dudar respondió “No le han visto la cara y ya es feo... cuando uno es racista no hay remedio. Yo no ando con nadie por plata, ya le hubiese hecho caso a tus políticos que me tiran”.

Lo que sí les dejó claro es que su novio tiene 28 años, es de Ghana, pero no vive en dicho país, cuando ella visita Ghana va con él, tienen un año y siete meses de relación y no está con él por el dinero.

Además de saber de su novio, sus seguidores se interesaron por la cultura de Ghana, sus costumbres, la comida y si se vive en extrema pobreza.

También reveló que como ella es vegetariana, no prueba nada extraño, porque no juega con su estómago, y al decir que es vegana, no le falta el respeto nadie al negarse a comer lo que le brinden.