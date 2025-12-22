Show - 22/12/25 - 09:07 AM

Shakira agota shows en el Salvador; Bukele celebra que son los más seguros

"El Salvador está cambiando, y Centroamérica también. Shakira agotó todos los boletos de sus 3 fechas en menos de 24 horas", informó el mandatario salvadoreño.

 

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, envió un mensaje al equipo de Shakira luego de que la cantante colombiana Shakira agotara todos los boletos de sus 3 fechas en ese país en menos de un día de ser lanzados a la venta.

"Sé del enorme esfuerzo que están haciendo los productores para extender esta impresionante residencia centroamericana, con sede en nuestro país", agregó Bukele.

Shakira se presentará en El Salvador en tres conciertos programados para el 12, 14 y 15 de agosto como parte de su exitosa gira mundial 'Las Mujeres ya no Lloran World Tour'.

Las entradas fueron puestas a la venta desde el 17 de diciembre y, antes de que pasara un día completo luego de que se lanzasen, ya no había boletos disponibles para ninguno de los tres días.

Bukele volvió a recalcar en su mensaje que su país es el más seguro de la región en estos momentos. 

