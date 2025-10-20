Ojani, ex de JLo, le da su pa'trás: “El problema no somos nosotros, eres tú"

El actor y productor cubano Ojani Noa no se aguantó la tiradera de Jennifer López luego que dijera que ningún exmacho la amaba y la acusó haberle sido infiel durante su breve matrimonio, además de responsabilizarla del fracaso de su relación.

Las declaraciones de Noa surgen días después de que la también actriz dijera que nunca había sido “realmente amada” por ninguna de sus exparejas, comentario que, según todo indica, reavivó viejas tensiones con su exmarido.

El famoso, de 51 años, quien estuvo casado con López entre 1997 y 1998, utilizó su cuenta de Instagram para responder a las afirmaciones de la artista.

“Deja de menospreciarnos. Deja de menospreciarme con tu carta de víctima”, escribió. “El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema eres tú”.

El empresario fue más allá y aseguró que la intérprete de ‘On the Floor’ le fue infiel durante su matrimonio.

“Tú eres la que no se pudo aguantar (de ser infiel). Te han amado varias veces. Te has casado cuatro veces y has tenido innumerables relaciones entre medias”, expresó en su publicación.

Noa también defendió además su papel dentro de la relación, asegurando haber sido un esposo fiel y comprometido.

“Soy una persona increíble y cariñosa, un gran ser humano. Honesto, fiel, nunca mentí, nunca te engañé. Era demasiado bueno para ti”.

En el mismo mensaje, el productor cubano sostuvo que López priorizó su carrera por encima del amor.

“Elegiste la fama sobre el amor. Elegiste la fama y la fortuna. Intenté que nuestro matrimonio funcionara después de que mintieras y engañaras. Di la verdad de una vez y hazle saber a la gente que tú eres el problema. Deberías sentirte avergonzada de ti misma”, agregó.

Por ahora es el primer ex que le responde abiertamente sobre este polémico tema.