Show - 19/9/25 - 12:00 AM

Paga más en luz que casa y carro

Por: Marlene González mgonzalez@epasa.com -

El creador de contenido panameño Jesús Rivas, mejor conocido como La Makina, alzó su voz en redes sociales para denunciar el alto costo de la energía eléctrica que enfrenta desde hace más de un año.

El influencer confesó que, pese a implementar múltiples medidas de ahorro, sus recibos mensuales rondan los B/.400 a B/.450, cifra que considera insostenible.

“Cambié todos los aires de mi casa por inverter, solo los usamos en la noche para dormir y, aún así, me viene en B/.450.00. No puede ser, algo está pasando”, expresó indignado.

Cansado de esta situación, La Makina anunció que optará por instalar paneles solares en su hogar, asegurando que no piensa seguir pagando montos tan elevados a la empresa distribuidora. “Pago más en luz que en casa y carro”, recalcó.

Tras su publicación, cientos de seguidores se solidarizaron con él, compartiendo experiencias similares y denunciando también el peso de las facturas eléctricas en sus bolsillos.

La Makina se suma a la lista de figuras públicas que exponen un problema que afecta a miles de panameños.

