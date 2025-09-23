Show - 23/9/25 - 12:00 AM

Panamá le está robando el corazón

Por: Marlene González mgonzalez@epasa.com -

Panamá es sede de los Premios Juventud que tendrán escena este 25 de septiembre, razón por la que en nuestro país ya están algunas celebridades internacionales que serán parte de este espectáculo, entre ellos las presentadoras del programa Desigual, quienes no dudaron en ataviarse con el atuendo típico femenino más bello del mundo: la pollera.

“¡Panamá me está robando el corazón!”, fueron parte de las palabras de Adamari López al compartir su fotografía luciendo la pollera.

Muy emocionada, la también actriz expresó: Tuve el honor de vestirme con la hermosa pollera, un traje lleno de historia y tradición. Apenas acabo de llegar y ya siento la emoción de lo que me espera: conocer su gente, su música y su cultura”, comentó la presentadora boricua.

Amara La Negra también vivió el momento como un homenaje a las raíces latinas. Con su estilo único, posó orgullosa con la pollera y dejó claro lo especial que fue para ella: “¡Qué experiencia tan hermosa! Panamá tiene una cultura que enamora, y vestirme con esta belleza típica es un honor que me llevo en el corazón”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Panameños y seguidores de toda Latinoamérica celebraron la manera en que ambas artistas abrazaron la cultura del istmo. Comentarios como “Se ven divinas con la pollera”, “Gracias por valorar nuestras tradiciones” y “Orgullosos de ver nuestra cultura brillar en figuras internacionales” inundaron las redes.

