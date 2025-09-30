Panamá, una de las coberturas más especiales de su carrera

La periodista y presentadora Astrid Rivera no dudó en confesar que Panamá se convirtió en una de las coberturas más especiales de su carrera.

Durante su visita al país con motivo de los Premios Juventud 2025, Rivera compartió detalles de todo lo que vivió, resaltando la mezcla única de música, cultura, gastronomía e historia que encontró.

En su recorrido, tuvo la oportunidad de conversar con el artista panameño Sech, a quien entrevistó sobre su participación en la gala y quien, además, la llevó a probar uno de sus lugares favoritos de comida. “Fue una experiencia increíble, su humildad se siente en cada palabra”, comentó referente a su encuentro con El Peluche.

Otro momento destacado fue su entrevista con la agrupación icónica Los Rabanes. Rivera señaló que la energía y trayectoria de la banda son “imperdibles y parte del ADN musical de Panamá”.

En el ámbito de la moda, conoció a Tony Vergara, diseñador que fusiona su arte pictórico con la confección de prendas y accesorios, describiéndolo como una fuente de inspiración.

Su viaje también estuvo lleno de sabores: desde el pescado que degustó en el Casco Viejo, hasta una galleta de jengibre y coco en la panadería La Venezuela, que le recordó a las tradicionales cucas de Puerto Rico. Además, se enamoró de la propuesta de Nomé Chocolatería, destacando su favorito: el chocolate de maracuyá.

Astrid no dejó de lado el valor cultural, resaltando el trabajo de las mujeres que confeccionan la mola, un arte textil que narra la historia de las comarcas indígenas. “Ellas me enseñaron a intentarlo y comprendí la importancia de apoyar su labor. Cuando vean una mola artesanal, cómprenla”, aconsejó.