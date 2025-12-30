Panamá, uno de los lugares favorito La Veneno Sandoval

La reconocida presentadora e influencer Carolina Sandoval, conocida como La Veneno Sandoval, no ocultó su emoción tras vivir una experiencia que calificó como una de las mejores de su vida: conocer Panamá.

A través de sus redes sociales, la carismática figura compartió un video lleno de alegría y un mensaje que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

“Conocer PANAMÁ, en mayúscula”, escribió Sandoval, destacando con entusiasmo la calidez de su gente, la gastronomía, la música y la riqueza cultural del país. Para la presentadora, cada detalle sumó para convertir su visita en un recuerdo inolvidable, asegurando que fue “todo y más” de lo que esperaba.

La Venenosa también confesó sentirse afortunada de haber recorrido uno de los países más bellos que han visto sus ojos, y dejó claro que su historia con Panamá apenas comienza, pues aseguró que ahora tendrá muchas más oportunidades de seguir descubriéndolo.

Sandoval visitó Panamá en el marco de Premios Juventud, visita en la que pudo ataviarse con el traje típico panameño: la pollera, con la que quedó flecha. Además formó parte de los jurados de Tu Cara Me Suena.