¡Panameños son amables! Gelena fue tratada con amabilidad

Gelena Sandoval, reportera del programa El Gordo y la Flaca elogió a los panameños tras su paso por los Premios Juventud y aseguró que son muy amables.

Ella comparó a todos con Nueva York y afirma que allá hay poca educación, al punto que hasta son bastante groseros.

Afirma que el calorcito de Panamá se sintió desde el inicio y es algo que no cambiaría por nada.

Sus declaraciones contrastan con la opinión general de la gente panameña, pues para otros hay mucha gente grosera en Panamá trabajando en atención al cliente.