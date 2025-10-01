Show - 01/10/25 - 09:33 AM

¡Panameños son amables! Gelena fue tratada con amabilidad

La presentadora afirma que le encantó y no se parece a Nueva York.

 

Por: Redacción / Web -

Gelena Sandoval, reportera del programa El Gordo y la Flaca elogió a los panameños tras su paso por los Premios Juventud y aseguró que son muy amables.

Ella comparó a todos con Nueva York y afirma que allá hay poca educación, al punto que hasta son bastante groseros.

Afirma que el calorcito de Panamá se sintió desde el inicio y es algo que no cambiaría por nada.

Sus declaraciones contrastan con la opinión general de la gente panameña, pues para otros hay mucha gente grosera en Panamá trabajando en atención al cliente.

 

 

Te puede interesar

Republicanos no quieren a Bad Bunny en el Super Bowl del 2026

Republicanos no quieren a Bad Bunny en el Super Bowl del 2026

 Octubre 01, 2025
Daluna para el tráfico con sus dos nuevas razones

Daluna para el tráfico con sus dos nuevas razones

Octubre 01, 2025
¡Panameños son amables! Gelena fue tratada con amabilidad

¡Panameños son amables! Gelena fue tratada con amabilidad

 Octubre 01, 2025
Rauw Alejandro afirma que la cultura latina es ‘global’

Rauw Alejandro afirma que la cultura latina es ‘global’

 Octubre 01, 2025
Junte histórico: Kafu Banton, El Roockie y Farruko

Junte histórico: Kafu Banton, El Roockie y Farruko

 Octubre 01, 2025

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

Una publicación compartida por Critica Panamá (@criticapa02)

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas