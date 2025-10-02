Para tomarse foto con la madre de Yamal deben soltar $900 palos

Tremenda polémica se ha generado en torno a la madre de Lamine Yamal, Sheila Ebana, esto luego que un evento que se desarrollará en el Nobu Hotel London Portman Square de Londres el próximo 7 de noviembre, la tendrá de invitada y están cobrando por una foto con ella.

La actividad ha despertado gran curiosidad, pero también debate, sobre todo por los elevados precios que deberán pagar quienes deseen participar.

El reclamo no deja dudas: "Conoce a la madre del mejor futbolista del mundo". Con esa frase, los organizadores buscan capitalizar la creciente fama de Yamal, que a sus 18 años ya es considerado uno de los talentos más prometedores del fútbol internacional.

Aunque el jugador no estará en el lugar, su apellido funciona como imán para quienes estén dispuestos a pagar por una experiencia social exclusiva.

Los precios son el centro de la polémica. El evento ofrece tres niveles de acceso:

Entrada estándar (150 euros): incluye un cóctel de bienvenida y un menú de tres platos.

Entrada intermedia (aprox. 400 euros): agrega beneficios adicionales como barra libre de champán y mejores ubicaciones en el salón.

Paquete VIP de 800 euros o $934 dólares, contempla mesa preferente, barra libre toda la noche y, lo más llamativo, la posibilidad de fotografiarse con Sheila Ebana.