¡Pegado en Honduras! Barbel encantó a la gente y recibió mucho apoyo

En Panamá ha sido criticado por su forma de ser y su reciente lío legal.

 

El cantante panameño Barbel se presentó en Honduras e hizo un show totalmente Sold Out. 

Seguidores afirman que se le puede aplicar la frase de "nadie es profeta en su tierra". 

Él retomó a su carrera musical tras su lío legal de hace un tiempo por el que fue aprehendido. 

 

 

