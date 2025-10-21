¡Pegado en Honduras! Barbel encantó a la gente y recibió mucho apoyo
En Panamá ha sido criticado por su forma de ser y su reciente lío legal.
El cantante panameño Barbel se presentó en Honduras e hizo un show totalmente Sold Out.
Seguidores afirman que se le puede aplicar la frase de "nadie es profeta en su tierra".
Él retomó a su carrera musical tras su lío legal de hace un tiempo por el que fue aprehendido.
