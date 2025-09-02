Pin Pin vuelve a la televisión tras su lucha contra el cáncer

El conocido artista panameño Luis Sagel, famoso por su personaje del payaso Pin Pin, vuelve a la televisión esto tras su lucha y superar un diagnóstico de cáncer paranasal que enfrentó.

Sagel contó en varias entrevistas que su proceso de recuperación no fue fácil, pero gracias al apoyo de su familia, su fe en Dios y el cariño de sus fans, tuvo la fuerza para no rendirse.

Pin Pin antes de esto, estaba como coaching motivacional para las personas con cáncer y sobrevivientes. Además, también escribió su segundo libro titulado “El cáncer y yo”.

Sagel reveló que vuelve en "Las Aventuras de Mikomono y Pomponsita", por canal Nex.