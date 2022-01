Polo Polo y Ana están cerca del altar; fans los quieren ver casados

El extrovertido modelo y bailarín Marlon Polo, conocido como Polo Polo, se volvió tendencia esto tras darse a conocer que aparentemente le pidió matrimonio en pleno vuelo de un helicóptero por Colombia.

Al mejor estilo de Marilú de Icaza, el famoso llevó a su novia Anna Quintero a un paseo en helicóptero, pero el viaje de rutina se convirtió aparentemente en una sorpresiva propuesta matrimonial, a lo que ella dijo que sí.

"Hermoso día el de hoy. Me preguntan qué es lo que veo en ti. Sonrío, agacho la cabeza y no respondo, porque no quiero que también se enamoren de ti", dijo en su Instagram.

Por sus stories Ana contó que está muy feliz junto a Polo Polo, pues encontró una estabilidad en alguien que de verdad la ama, aprecia y la sigue en todas sus locuras.

La relación tiene un poco más de un año, esto luego que formalizaran la relación en el 2020.

Muchos fans ya les pregutan dónde será la boda por lo civil y la religiosa.