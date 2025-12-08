¿Por qué Carlos Vives no se oía bien? ¿Qué fue lo que sucedió?

El conocido comunicador y presentador Alessio Gronchi realizó una análisis al desastre que tuvo en tarima Carlos Vives, recalcando que su propio equipo tuvo la culpa de este hecho.

Según la cara de televisión, ni Jerry Rivera, Juanes o Samy y Sandra tuvieron percances a la hora de presentarse con los mismos altavoces colocados en el Rommel Fernández.

Además, agregó que en este tipo de casos, los sonidistas de los artistas se ponen un poco exquisitos y eso pudo haber pasado durante este evento.

Por este caso, Vives usó sus redes sociales para ofrecerles disculpas a los asistentes a su concierto, un evento que él consideró como maravilloso pero que según su mánager tuvo pésimo audio.



Él se mostró bastante decepcionado del resultado, pues para él había sido una excelente presentación. Incluso cuando llegó al hotel decidió irse de una vez a la cama, pues aseguró que tenía que ponerse a mirar el techo y a reflexionar.

