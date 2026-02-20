Premios Lo Nuestro con bucas demencias; Bad Bunny fue el gran ganador

Muchas poncheras, demencia y vestidos extraños hubo en la 38ª edición de Premio Lo Nuestro 2026, celebrada el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami.

Todo se resumió en una noche de grandes homenajes y el dominio de los géneros urbano y regional mexicano.

Bad Bunny se coronó como el máximo triunfador con seis galardones, seguido de cerca por Carín León, quien se llevó cinco premios y protagonizó uno de los momentos más rápidos de la noche al recibir tres de ellos en pocos segundos.

Paloma San Basilio recibió el Premio a la Excelencia por sus más de 50 años de carrera, Juanes fue homenajeado por su trayectoria musical, Arcángel fue distinguido como Ícono Urbano y Los Bukis recibieron un reconocimiento especial por su legado.

El escenario vibró con actuaciones de Marc Anthony, Romeo Santos y Prince Royce, quienes interpretaron un popurrí de sus colaboraciones. También se presentaron artistas como Christian Castro, Gloria Trevi, Maluma y Carlos Vives.

La conducción principal estuvo a cargo de Thalía (en su cuarta ocasión), acompañada por Clarissa Molina y Nadia Ferreira.